"Реал" - "Шахтер": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Сегодня, 3 ноября, в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" сыграет против мадридского "Реала"
После 3 матчей группу D возглавляет молдавский "Шериф" Юрия Вернидуба, у которого 6 очков. Следом идет "Реал", у них тоже 6 баллов. У "Интера" 3-е место и 4 пункта. "Шахтер" имеет только 1 набранное очко, у него последнее место.
4-й тур Лиги чемпионов пройдет сегодня, 3 ноября. "Шахтер" сыграет против "Реала" на выезде.
Лига чемпионов
4-й тур
3 ноября
"Шахтер" (Украина) - "Реал" (Испания)
Мадрид, стадион "Сантьяго Бернабео"
Начало в 19:45
Прямая трансляция на Megogo
Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча
- 2 ноября в 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Динамо" в Киеве уступило испанской "Барселоне".
- В другом матче 4-го тура ЛЧ лондонский "Челси" победил шведский "Мальме".
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