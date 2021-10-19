"Шахтер" - "Реал": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

После 2-х матчей группу D сенсационно возглавил молдавский "Шериф" Юрия Вернидуба, у которого 6 очков. Следом идет "Реал" с тремя баллами. "Шахтер" и "Интер" делят 3-4 место, у них по 1 набранному пункту.



3-й тур Лиги чемпионов стартует сегодня, 19 октября. "Шахтер" сыграет против "Реала", а "Шериф" ждет встреча с миланским "Интером".



Лига чемпионов



3-й тур



19 октября



"Шахтер" (Украина) - "Реал" (Испания)



Киев, стадион "НСК Олимпийский"



Начало в 22:00



Прямая трансляция на Megogo



Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча





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