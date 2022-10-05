"Реал" – "Шахтер": букмекеры дали прогноз на матч Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Ведущие букмекерские конторы предлагают поставить на победу "Реала" с коэффициентом 1,16 и не верят, что украинскому клубу удастся отобрать у мадридцев очки. На ничью они дают 8,00, а на победу "Шахтера" - 12,00.

Матч "Реал" – "Шахтер" состоится сегодня в Мадриде и начнется в 22:00.

После двух туров "Реал" имеет 6 очков и лидирует в группе F. "Шахтер" набрал 4 пункта и идет вторым. Шотландский "Селтик" с 1 баллом - третий, а немецкий "Лейпциг", который совсем не набрал очков, - последний.

14 сентября во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл вничью с шотландским "Селтиком".

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