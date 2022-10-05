"Реал" – "Шахтер": букмекеры дали прогноз на матч Лиги чемпионов
Букмекеры считают "Шахтер" аутсайдером в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов против испанского "Реала"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Ведущие букмекерские конторы предлагают поставить на победу "Реала" с коэффициентом 1,16 и не верят, что украинскому клубу удастся отобрать у мадридцев очки. На ничью они дают 8,00, а на победу "Шахтера" - 12,00.
Матч "Реал" – "Шахтер" состоится сегодня в Мадриде и начнется в 22:00.
После двух туров "Реал" имеет 6 очков и лидирует в группе F. "Шахтер" набрал 4 пункта и идет вторым. Шотландский "Селтик" с 1 баллом - третий, а немецкий "Лейпциг", который совсем не набрал очков, - последний.
- 14 сентября во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл вничью с шотландским "Селтиком".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.93
Покупка 39.93Продажа 40.9
-
EUR
Покупка 38.94Продажа 40.19
- Актуальное
- Важное