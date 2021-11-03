"Реал" – "Шахтер": букмекеры дали прогноз на матч Лиги чемпионов
Букмекеры считают "Шахтер" аутсайдером матча 4-го тура Лиги чемпионов против испанского "Реала" в Мадриде
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Букмекерские конторы предлагают на победу "Реала" коэффициент 1,18, а в шансы "Шахтера" добиться положительного результата на "Сантьяго Бернабеу" не верят. На ничью они дают 7,00, на победу украинского клуба - 15,00.
Матч "Реал" - "Шахтер" состоится сегодня в Мадриде и начнется в 19:45.
Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
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Напомним, 19 октября, в 3-м туре Лиги чемпионов "Шахтер" проиграл в Киеве "Реалу" со счетом 0:5.
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