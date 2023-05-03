"Реал" сенсационно проиграл "Сосьедаду" в Ла Лиге и приблизил "Барселону" к чемпионству

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился поражением "Реала" со счётом 0:2. В ворота мадридцев забили атакующие игроки "Сосьедад" Кубо и Андер Барренечеа.

На 61-й минуте Дани Карвахаль получил красную карточку и оставил мадридский "Реал" в меньшинстве. Тогда счет был 1:0 в пользу "Сосьедад".

Поражение "Реала" приблизило "Барселону" к чемпионству. Теперь между командами отрыв в виде 14 очков. Каталонцы могут стать чемпионами уже в следующем туре. К концу сезона Ла Лиги предстоит сыграть еще 5 матчей.

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"Реал Сосьедад" занимает в турнирной таблице четвертую позицию, которая позволит им сыграть в Лиге чемпионов. Отрыв над пятой позицией – 8 очков.

Ла Лига

33-й тур

2 мая

"Реал Сосьедад" - "Реал Мадрид" 2:0

Голы: Кубо, 47, Барренечеа, 85