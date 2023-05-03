"Реал" сенсационно проиграл "Сосьедаду" в Ла Лиге и приблизил "Барселону" к чемпионству
В 33-м туре чемпионата Испании по футболу мадридский "Реал" сенсационно проиграл "Реал Сосьедаду"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился поражением "Реала" со счётом 0:2. В ворота мадридцев забили атакующие игроки "Сосьедад" Кубо и Андер Барренечеа.
На 61-й минуте Дани Карвахаль получил красную карточку и оставил мадридский "Реал" в меньшинстве. Тогда счет был 1:0 в пользу "Сосьедад".
Поражение "Реала" приблизило "Барселону" к чемпионству. Теперь между командами отрыв в виде 14 очков. Каталонцы могут стать чемпионами уже в следующем туре. К концу сезона Ла Лиги предстоит сыграть еще 5 матчей.
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"Реал Сосьедад" занимает в турнирной таблице четвертую позицию, которая позволит им сыграть в Лиге чемпионов. Отрыв над пятой позицией – 8 очков.
Ла Лига
33-й тур
2 мая
"Реал Сосьедад" - "Реал Мадрид" 2:0
Голы: Кубо, 47, Барренечеа, 85
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