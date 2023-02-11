"Реал" с Луниным в воротах пропустил 3 гола, но выиграл клубный чемпионат мира

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Реал" и "Аль-Хиляль" провели финальный матч в Рабате. Матч закончился победой европейцев со счётом 5:3. За мадридцев дубль оформили Винисиус Жуниор и Феде Вальверде, еще один гол забил Карим Бензема.

На клубном чемпионате мира ворота мадридцев защищал украинец Андрей Лунин, заменивший травмированного основного голкипера – бельгийца Тибо Куртуа.

Голы в ворота Лунина забили Мусса Марега и оформивший дубль Лусиано Виетто. Всего по воротам украинца нанесли 3 удара в створ ворот.

В полуфинале "Реал" победил египетский "Аль-Ахли" – 4:1. "Аль-Хиляль" одолел бразильский "Фламенго" - 3:2.

Клубный чемпионат мира по футболу

Финал

11 февраля

"Реал" (Испания) - "Аль Хиляль" (Саудовская Аравия) 5:3

Голы: В. Жуниор, 13, 69, Вальверде, 18, 58, Бензема, 54 – Марега, 26, Виетто, 63, 79