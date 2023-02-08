"Реал" с Луниным уверенно победил "Аль-Ахли" на клубном ЧМ
В полуфинале клубного чемпионата мира по футболу мадридский "Реал" победил египетский "Аль-Ахли"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился победой "Реала" со счётом 4:1. В ворота "Аль-Ахли" голы забили Винисиус Жуниор, Федерико Вальверде, Родриго и Серхио Аррибас. За египетскую команду отличился Али Маалул.
Украинский вратарь Андрей Лунин вышел на поле с первых минут.
В финале клубного ЧМ "Реал" сыграет против "Аль-Хиляля". Матч состоится 11 февраля. Начало в 21:00.
Клубный чемпионат мира
Полуфинал
8 февраля
"Аль-Ахли" - "Реал" 1:4
Голы: Али Маалуп, 65 (пен.) - В. Жуниор, 42, Вальверде, 46, Родриго, 90+2, Аррибас, 90+8
- 7 февраля в первом полуфинале "Фламенго" проиграл "Аль-Хилялю".
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