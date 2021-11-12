"Реал" решил зимой купить самого дорогого футболиста мира

Об этом сообщает Radioestadio Noche.



По информации источника, зимой "Реал" сделает еще одно предложение о трансфере 22-летнего Килиана Мбаппе. В клубе очень хотят видеть игрока в Мадриде и надеются, что ПСЖ согласится отпустить француза зимой.

Килиан Мбаппе может достаться "Реалу" абсолютно бесплатно, ведь его контракт действует до лета 2022 года. В 2018 году ПСЖ заплатил "Монако" за нападающего 145 млн евро.

В нынешнем сезоне 22-летний форвард сыграл за ПСЖ 16 матчей, забил 7 голов и отдал 11 результативных передач.

По данным Transfermarkt, Килиан Мбаппе является самым дорогим футболистом мира, его рыночная стоимость составляет 160 млн евро.

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