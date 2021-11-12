"Реал" решил зимой купить самого дорогого футболиста мира
Нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе в зимнее трансферное окно может перейти в мадридский "Реал"
Об этом сообщает Radioestadio Noche.
По информации источника, зимой "Реал" сделает еще одно предложение о трансфере 22-летнего Килиана Мбаппе. В клубе очень хотят видеть игрока в Мадриде и надеются, что ПСЖ согласится отпустить француза зимой.
Килиан Мбаппе может достаться "Реалу" абсолютно бесплатно, ведь его контракт действует до лета 2022 года. В 2018 году ПСЖ заплатил "Монако" за нападающего 145 млн евро.
В нынешнем сезоне 22-летний форвард сыграл за ПСЖ 16 матчей, забил 7 голов и отдал 11 результативных передач.
По данным Transfermarkt, Килиан Мбаппе является самым дорогим футболистом мира, его рыночная стоимость составляет 160 млн евро.
- 31 августа сообщалось, что Килиан Мбаппе отказался продлевать контракт с ПСЖ и бесплатно перейдет в "Реал" летом 2022 года.
- 9 сентября стало известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон лично уговаривал Килиана Мбаппе остаться в ПСЖ.
- 16 сентября английский футболист Майкл Оуэн заявил, что из-за того, что Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе играют вместе, атака французского ПСЖ становится слабее.
- 4 октября французский форвард Килиан Мбаппе признался, что пытался покинуть ПСЖ прошлым летом.
- После этого спортивный директор ПСЖ Леонардо негативно отреагировал на разговоры о трансфере Мбаппе в "Реал".
- 21 октября сообщалось, что форвард ПСЖ Килиан Мбаппе может оказаться в испанской "Барселоне".
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