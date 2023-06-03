"Реал" расторг контракт со своим самым дорогим игроком в истории
Мадридский "Реал" и бельгиец Эден Азар расторгли контрактное соглашение
Об этом сообщает официальный сайт "Реала".
"Реал Мадрид" хочет выразить свою благодарность Эдену Азару и желает ему и всей его семье успехов на новом этапе карьеры", - говорится в официальном заявлении клуба.
Контракт Азара с "Реалом" действовал до 2024 года. Бельгиец является самым дорогим футболистом в истории "Реала". В 2019 году мадридцы заплатили за него английскому "Челси" 115 млн евро.
В текущем сезоне 32-летний Эден Азар провел 10 матчей за мадридцев во всех турнирах, забил 1 гол и совершил 2 ассиста.
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