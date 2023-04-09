"Реал" пропустил 3 гола и на последних минутах потерял победу над "Вильярреалом"
В 28-м туре чемпионата Испании по футболу мадридский "Реал" уступил "Вильярреалу"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился поражением "Реала" со счётом 2:3. Хотя к 70-й минуте мадридцев и вели в счете 2:1, но пропустили мячи от Сэмюэла Чуквуэзе и Хосе Луиса Моралеса.
За "Реал" сегодня отличились Винисиус Жуниор и центрбек "Вильярреала" Пау Торрес, забивший в свои ворота.
Украинец Андрей Лунин провел весь матч на скамейке запасных.
В турнирной таблице Ла Лиги "Реал" занимает второе место с 59 баллами и отстает от "Барселоны" на 12 очков.
"Вильярреал" – пятый – 47 очков. До зоны ЛЧ не хватает 4 пунктов.
Чемпионат Испании
28-й тур
8 апреля
"Реал" – "Вильярреал" 2:3
Голы: Торрес, 16 (авт.), В. Жуниор, 48 - Чуквуэзе, 39, 80, Моралес, 70
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