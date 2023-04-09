"Реал" пропустил 3 гола и на последних минутах потерял победу над "Вильярреалом"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился поражением "Реала" со счётом 2:3. Хотя к 70-й минуте мадридцев и вели в счете 2:1, но пропустили мячи от Сэмюэла Чуквуэзе и Хосе Луиса Моралеса.

За "Реал" сегодня отличились Винисиус Жуниор и центрбек "Вильярреала" Пау Торрес, забивший в свои ворота.

Украинец Андрей Лунин провел весь матч на скамейке запасных.

В турнирной таблице Ла Лиги "Реал" занимает второе место с 59 баллами и отстает от "Барселоны" на 12 очков.

"Вильярреал" – пятый – 47 очков. До зоны ЛЧ не хватает 4 пунктов.

Чемпионат Испании

28-й тур

8 апреля

"Реал" – "Вильярреал" 2:3

Голы: Торрес, 16 (авт.), В. Жуниор, 48 - Чуквуэзе, 39, 80, Моралес, 70