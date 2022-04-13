"Реал" проиграл "Челси" в драматическом матче, но спасся от вылета из Лиги чемпионов

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В ответном матче "Реал" проиграл "Челси" дома 2:3, но благодаря победе в первой встрече (3:1), по сумме двух матчей, прошел англичан.



До 80-й минуты, после голов Мейсона Маунта, Антонио Рюдигера и Тимо Вернера, "Челси" вел в счете 3:0, но пропустил от Родриго и матч перешел в овертайм.



В дополнительные 30 минут "Реал" выглядел лучше, Карим Бензема сократил отставание и сделал счет 2:3, который и обеспечил мадридцам выход в полуфинал.



В 1/2 финала ЛЧ "Реал" сыграет с победителем пары "Ман Сити" – "Атлетико", которые встретятся вечером 13 апреля.



Лига чемпионов



Четвертьфинал



12 апреля



"Реал" (Испания) – "Челси" (Англия) 2:3 (Первый матч – 3:1)



Голы: Родриго, 80, Бензема, 96 – Маунт, 15, Рюдигер, 51, Вернер, 75

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