"Реал" проиграл "Челси" в драматическом матче, но спасся от вылета из Лиги чемпионов
В ответном матче Лиги чемпионов мадридский "Реал" проиграл лондонскому "Челси", но вышел в полуфинал турнира
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В ответном матче "Реал" проиграл "Челси" дома 2:3, но благодаря победе в первой встрече (3:1), по сумме двух матчей, прошел англичан.
До 80-й минуты, после голов Мейсона Маунта, Антонио Рюдигера и Тимо Вернера, "Челси" вел в счете 3:0, но пропустил от Родриго и матч перешел в овертайм.
В дополнительные 30 минут "Реал" выглядел лучше, Карим Бензема сократил отставание и сделал счет 2:3, который и обеспечил мадридцам выход в полуфинал.
В 1/2 финала ЛЧ "Реал" сыграет с победителем пары "Ман Сити" – "Атлетико", которые встретятся вечером 13 апреля.
Лига чемпионов
Четвертьфинал
12 апреля
"Реал" (Испания) – "Челси" (Англия) 2:3 (Первый матч – 3:1)
Голы: Родриго, 80, Бензема, 96 – Маунт, 15, Рюдигер, 51, Вернер, 75
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.85
-
EUR
Покупка 31.79Продажа 32.72
- Актуальное
- Важное