"Реал" продлил контракт с защитником, выигравшим 4 Лиги чемпионов

Об этом сообщает официальный Instagram "Реала".

"Реал" продлил контракт с защитником Дэном Карвахалем до лета 2025 года. Финансовые детали нового соглашения не разглашаются.



Испанец является воспитанником мадридского клуба. В сезоне 2012/13 играл в аренде за леверкузенский "Байер". Провел за "королевский" клуб 294 матча. Четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.



В прошлом сезоне 29-летний Даниэль Карвахаль сыграл 15 матчей и отдал 4 ассиста.



Ориентировочная трансферная стоимость Карвахаля составляет 30 млн евро.

27 июля "Манчестер Юнайтед" и мадридский "Реал" договорились о трансфере французского защитника Рафаэля Варана.