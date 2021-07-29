"Реал" продлил контракт с защитником, выигравшим 4 Лиги чемпионов
Мадридский "Реал" продлил контракт с защитником Даниэлем Карвахалем
Об этом сообщает официальный Instagram "Реала".
"Реал" продлил контракт с защитником Дэном Карвахалем до лета 2025 года. Финансовые детали нового соглашения не разглашаются.
Испанец является воспитанником мадридского клуба. В сезоне 2012/13 играл в аренде за леверкузенский "Байер". Провел за "королевский" клуб 294 матча. Четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.
В прошлом сезоне 29-летний Даниэль Карвахаль сыграл 15 матчей и отдал 4 ассиста.
Ориентировочная трансферная стоимость Карвахаля составляет 30 млн евро.
- 27 июля "Манчестер Юнайтед" и мадридский "Реал" договорились о трансфере французского защитника Рафаэля Варана.
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