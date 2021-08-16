"Реал" продлил контракт с конкурентом Лунина до 2026 года
Мадридский "Реал" продлил контракт с голкипером Тибо Куртуа
Об этом сообщает официальный Instagram "Реала".
Тибо Куртуа подписал с мадридским "Реалом" до лета 2026 года. Финансовые условия и заработная плата бельгийца не сообщается.
Куртуа выступает за "Реал" с 2018 года, в "королевский" клуб он перешел из "Челси". За мадридскую команды он провел 130 матчей, в которых пропустил 125 голов.
Дублером Куртуа в "Реале" является украинский голкипер Андрей Лунин.
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8 июля стало известно, что Андрей Лунин останется в мадридском "Реале" на сезон 2021/22.
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