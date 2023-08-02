"Реал" продает Лунина: испанцы назвали цену за украинского вратаря

Об этом сообщает Marca .

По информации источника, "Реал" выставил цену на 24-летнего Андрея Лунина – 8 млн евро. На украинского вратаря есть спрос, хотя через год он может покинуть Мадрид бесплатно.

Текущий контракт голкипера с "Реалом" действует до лета 2024 года. В 2018 году Лунин перешел в Ла Лигу из луганской "Зари" за 8,5 млн евро.

Всего за этот период Лунин провел 17 игр, большинство из которых в нынешнем сезоне (12). В этом сезоне Андрей Лунин пропустил 13 мячей, 4 матча сыграл "на ноль"