"Реал" предложил ПСЖ 170 млн евро за самого дорогого игрока мира
Мадридский "Реал" предложил 170 млн евро за форварда ПСЖ Килиана Мбаппе
Об этом сообщает Sky Sports.
По информации источника, "Реал" сделал ПСЖ уже второе предложение по трансферу Килиана Мбаппе. Мадридцы готовы заплатить за 22-летнего француза 170 млн евро.
Килиан Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. В прошлом сезоне он сыграл за парижан 47 матчей, забил 42 гола и отдал 11 результативных передач.
Форвард стоит 160 млн евро - это самый большой показатель среди всех футболистов мира.
В 2018 году Мбаппе вместе со сборной Франции выиграл чемпионат мира по футболу.
- 2 апреля стало известно, что Мбаппе может покинуть ПСЖ в летнее трансферное окно за 120-150 млн евро.
- 21 мая сообщалось, что Мбаппе собирается продолжить карьеру в "Реале" .
- 29 июля форвард французского ПСЖ Килиан Мбаппе признался, что мечтает выиграть Лигу чемпионов с парижским топ-клубом.
- 25 августа стало известно, что Мбаппе хочет покинуть французский ПСЖ в летнее трансферное окно.
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