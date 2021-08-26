"Реал" предложил ПСЖ 170 млн евро за самого дорогого игрока мира

Об этом сообщает Sky Sports.



По информации источника, "Реал" сделал ПСЖ уже второе предложение по трансферу Килиана Мбаппе. Мадридцы готовы заплатить за 22-летнего француза 170 млн евро.

Килиан Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. В прошлом сезоне он сыграл за парижан 47 матчей, забил 42 гола и отдал 11 результативных передач.



Форвард стоит 160 млн евро - это самый большой показатель среди всех футболистов мира.



В 2018 году Мбаппе вместе со сборной Франции выиграл чемпионат мира по футболу.

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