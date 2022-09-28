"Реал" пожертвовал 1 млн евро в помощь Украине
Испанский футбольный клуб "Реал" собрал 1 млн евро на гуманитарную помощь Украине
Об этом сообщает официальный сайт "Реала" .
По словам президента "Реала" Флорентино Переса, эти средства были собраны в рамках благотворительной кампании "Все для Украины".
В общей сложности было пожертвовано более 1 млн евро, которые пошли на продукты, медикаменты, одеяла, кровати и другие основные потребности.
За "Реал" выступает украинский голкипер Андрей Лунин.
- В апреле 2022 года итальянский футбольный клуб "Лечче" открыл два центра сбора помощи украинцам.
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