"Реал" пожертвовал 1 млн евро в помощь Украине

Об этом сообщает официальный сайт "Реала" .

По словам президента "Реала" Флорентино Переса, эти средства были собраны в рамках благотворительной кампании "Все для Украины".

В общей сложности было пожертвовано более 1 млн евро, которые пошли на продукты, медикаменты, одеяла, кровати и другие основные потребности.

За "Реал" выступает украинский голкипер Андрей Лунин.

В апреле 2022 года итальянский футбольный клуб "Лечче" открыл два центра сбора помощи украинцам.

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