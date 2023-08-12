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"Реал" после заявления о доверии к Лунину подписал нового вратаря

12 августа, 2023 суббота
21:18
Спорт

Мадридский "Реал" договорился о трансфере голкипера "Челси" Кепи Аррисабалаги

Об этом сообщил авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, "Реал" и "Челси" договорились об аренде Кепы Аррисабалаги. Испанец уже простился с одноклубниками и готов к переезду в Мадрид.

Известно, что Кепа Аррисабалага был в шаге от трансфера в мюнхенскую "Баварию", однако в последний момент стороны остановили переговоры.

Кепа играет за "Челси" с лета 2018 года. Его приобрели из "Атлетика Бильбао" за 80 млн евро. В прошлом сезоне испанец провел 39 матчей, из них 12 "на ноль", пропустил 45 мячей.

Травма Куртуа

Основной вратарь "Реала" Тибо Куртуа травмировался на тренировке. По выводам медиков мадридского клуба, бельгиец получил разрыв передней крестообразной связки левого колена. В ближайшие дни вратарю сделают операцию.

При подобных травмах срок восстановления обычно составляет около шести месяцев. Таким образом, в 2023 году Куртуа за "Реал" больше не сыграет.

Накануне главный тренер "Реала" Карло Анчелотти заверил, что доверяет Андрею Лунину, до этого второму вратарю мадридцев.

Андрей Лунин в "Реале"

По информации Marca, "Реал" этим летом был готов продать 24-летнего Андрея Лунина за 8 млн евро. На украинского вратаря есть спрос, хотя через год он может покинуть Мадрид бесплатно.

Нынешний контракт голкипера с "Реалом" действует до лета 2024 года. В 2018 году Лунин перешел в мадридский клуб из луганской "Зари" за 8,5 млн евро.

В общей сложности Лунин сыграл за это время за "Реал" всего 17 матчей, большинство из которых в прошлом сезоне - 12. В них украинец пропустил 13 мячей, а 4 матча сыграл "на ноль".

Следующий матч "Реала"

В субботу, 11 августа, мадридский "Реал" сыграет против "Атлетика Бильбао" в 1-м туре Ла Лиги. Начало в 22:30. Андрей Лунин выйдет на поле с первых минут.

Андрей Лунин
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