"Реал" после поражения от "Шерифа" в ЛЧ проиграл и в чемпионате Испании
В 8-м туре чемпионата Испании "Реал" уступил в гостях "Эспаньолу"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Барселоне счет был открыт на 17-й минуте - "Эспаньол" вывел вперед Рауль де Томас. На 60-й минуте Алеш Видаль увеличил преимущество каталонцев.
"Реал" смог забить в ответ лишь один гол - на 71-й минуте отличился Карим Бензема.
Для "Реала" это поражение стало вторым за неделю - 28 сентября мадридцы сенсационно проиграли молдавской "Шерифу" 1:2.
В чемпионате Испании у "Реала" 17 очков, он остается на первом месте. Также по 17 пунктов имеют "Атлетико" и "Реал Сосьедад". "Эспаньол" с 9 пунктами - 13-й.
Чемпионат Испании
8-й тур
3 октября
"Эспаньол" - "Реал" 2:1
Голы: Де Томас, 17, Видаль, 60 - Бензема, 71
- Напомним, 28 сентября "Шериф" под руководством Вернидуба сенсационно победил мадридский "Реал" .
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