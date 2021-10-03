"Реал" после поражения от "Шерифа" в ЛЧ проиграл и в чемпионате Испании

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Барселоне счет был открыт на 17-й минуте - "Эспаньол" вывел вперед Рауль де Томас. На 60-й минуте Алеш Видаль увеличил преимущество каталонцев.

"Реал" смог забить в ответ лишь один гол - на 71-й минуте отличился Карим Бензема.

Для "Реала" это поражение стало вторым за неделю - 28 сентября мадридцы сенсационно проиграли молдавской "Шерифу" 1:2.

В чемпионате Испании у "Реала" 17 очков, он остается на первом месте. Также по 17 пунктов имеют "Атлетико" и "Реал Сосьедад". "Эспаньол" с 9 пунктами - 13-й.

Чемпионат Испании

8-й тур

3 октября

"Эспаньол" - "Реал" 2:1

Голы: Де Томас, 17, Видаль, 60 - Бензема, 71