"Реал" победил "Шахтер" в юношеской Лиге УЕФА

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Единственный и победный гол на 58-й минуте забил Куэро Оскар Аранда. Этот мяч принес мадридскому "Реалу" победу.

В прошедшем туре "Шахтер" победил "Реал" 3:2. За 4 матча украинский клуб набрал 6 очков и занимает третье место в группе D. У "Реала" вторая позиция с 7 баллами. У итальянского "Интера" по 10 пунктов. У молдавского "Шерифа" – 0.

Основная команда "Шахтера" сегодня примет "Реал" в Лиге чемпионов. Игра состоится в Мадриде и начнется в 19.45.

Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Юношеская Лига УЕФА

Группа D

4-й тур

3 ноября

"Реал U-19" (Испания) - "Шахтер U-19" (Украина) 1:0

Гол : Аранда, 58