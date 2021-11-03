"Реал" победил "Шахтер" в юношеской Лиге УЕФА
"Шахтер" проиграл испанскому "Реалу" в 4-м туре юношеской Лиги УЕФА
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Единственный и победный гол на 58-й минуте забил Куэро Оскар Аранда. Этот мяч принес мадридскому "Реалу" победу.
В прошедшем туре "Шахтер" победил "Реал" 3:2. За 4 матча украинский клуб набрал 6 очков и занимает третье место в группе D. У "Реала" вторая позиция с 7 баллами. У итальянского "Интера" по 10 пунктов. У молдавского "Шерифа" – 0.
Основная команда "Шахтера" сегодня примет "Реал" в Лиге чемпионов. Игра состоится в Мадриде и начнется в 19.45.
Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Юношеская Лига УЕФА
Группа D
4-й тур
3 ноября
"Реал U-19" (Испания) - "Шахтер U-19" (Украина) 1:0
Гол : Аранда, 58
- 2 ноября в 4-м туре юношеской Лиги УЕФА киевское "Динамо" разгромно победило испанскую "Барселону" .
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