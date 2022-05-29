"Реал" победил "Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Финальный матч ЛЧ завершился победой "Реала" со счетом 1:0. "Ливерпуль" пропустил единственный мяч на 59-й минуте. Победный гол забил Винисиус Жуниор.

Для "Реала" это 14-й трофей Лиги чемпионов в истории. Впервые в карьере главный кубок Европы завоевал украинец Андрей Лунин.

"Реал" и "Ливерпуль" за свою историю встречались восемь раз. Трижды выигрывали англичане, четырежды испанцы.

По пути в финал "Ливерпуль" в плей-офф прошел миланский "Интер", португальскую "Бенфику" и испанский "Вильярреал".

"Реал" оказался сильнее французского ПСЖ, лондонского "Челси" и английского "Манчестер Сити".

Лига чемпионов

Финал

28 мая

"Ливерпуль" (Англия) – "Реал" (Испания) – 0:1

Гол : В. Жуниор, 59

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