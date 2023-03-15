"Реал" победил "Ливерпуль" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился победой "Реала" со счетом 1:0. Единственный гол во встрече забил Карим Бензема, на 79-й минуте французский форвард удачно сыграл на добивании.

На минувшей неделе в четвертьфинал Лиги чемпионов вышли лондонский "Челси", португальская "Бенфика", итальянский "Милан" и мюнхенская "Бавария".

После матчей вторника, 14 марта, в следующий раунд прошли английский "Манчестер Сити" и миланский "Интер". Сегодня последние путевки в четвертьфинал оформили мадридский "Реал" и итальянский "Наполи".

Жеребьевка четвертьфинала состоится 17 марта.

Лига чемпионов

1/8 финала

15 марта

"Реал" (Испания) – "Ливерпуль" (Англия) 1:0

Гол: Бензема, 79

Первый матч – 5:2