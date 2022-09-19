"Реал" победил "Атлетико" в мадридском дерби
В 6-м туре чемпионата Испании по футболу "Реал" победил "Атлетико"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В воскресенье, 18 сентября, в мадридском дерби "Реал" на 18-й минуте вывел вперед Родриго. На 36-й минуте преимущество команды Карло Анчелотти укрепил Федерико Вальверде.
"Атлетико" забил ответный один гол в конце матча усилиями Марио Эрмосо.
"Реал" победил "Атлетико" со счетом 2:1, набрал 18 очков и возглавляет турнирную таблицу. Мадридцы опережают "Барселону" на 2 пункта. "Атлетико" с 10 баллами – 7-й.
Чемпионат Испании
6-й тур
18 сентября
"Атлетико" – "Реал" 1:2
Голы : Эрмосо, 83 - Родриго, 18, Вальверде, 36
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