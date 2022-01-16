"Реал" победил "Атлетик" в финале Суперкубка Испании
В финальном матче Суперкубка Испании мадридский "Реал" победил "Атлетик" из Бильбао
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В Джидде (Саудовская Аравия), где проходила финальная игра, "Реал" вышел вперед на 38-й минуте, когда забил Лука Модрич. Преимущество мадридцев вскоре после перерыва увеличил Карим Бензема, реализовавший пенальти.
"Атлетик" имел шанс вернуть интригу на 87-й минуте, когда в составе "Реала" был удален Эдер Милитан, а в ворота мадридцев назначен пенальти. Однако Рауль Гарсия не смог переиграть Тибо Куртуа с одиннадцатиметровой отметки.
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин весь матч просидел в запасе.
"Реал" победил "Атлетик" 2:0 и стал обладателем Суперкубка Испании.
Суперкубок Испании
Финал
16 января
"Реал" - "Атлетик" 2:0
Голы : Модрич, 38, Бензема, 52 (пен.)
Удаление : Милитан ("Реал"), 87
На 89-й минуте Рауль Гарсия ("Атлетик") не реализовал пенальти.
- Напомним, 12 января в полуфинале Суперкубка Испании "Реал" победил "Барселону".
- 13 января в другом полуфинале "Атлетик" обыграл "Атлетико" .
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