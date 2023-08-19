"Реал" победил "Альмерию" в Ла Лиге Лунина признали одним из лучших игроков матча

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился победой "Реала" над "Альмерией" со счётом 3:1. В стартовом составе мадридцев вышел украинский голкипер Андрей Лунин.

На 3-й минуте Серхио Аррибас вывел "Альмерию" вперед и поразил ворота Лунина. Однако "Реал" сумел ответить дублем Джуда Беллингема и голом Винисиуса Жуниора.

Андрей Лунин получил за матч оценку 8,2. Это второй показатель среди всех игроков матча. Выше только у Беллингема, оформившего дубль. "Альмерия" нанесла 7 ударов в створ ворот украинца.

Ла Лига

2-й тур

19 августа

"Альмерия" – "Реал" 1:3

Голы: Аррибас, 3 – Беллингем, 19, 60, В. Жуниор, 73

Проблема с голкиперами "Реала"

Мадридский "Реал" арендовал у лондонского "Челси" Кэпу Аррисабагу. Мадридцы арендовали испанца на один сезон. Они пошли на такой шаг после тяжелой травмы основного вратаря – Тибо Куртуа. Дублером бельгийца был украинец Андрей Лунин.

Травма Куртуа

Основной вратарь Тибо Куртуа травмировался на тренировке. По выводам медиков мадридского клуба, бельгиец получил разрыв передней крестообразной связки левого колена.

При подобных травмах срок восстановления обычно составляет около шести месяцев. Таким образом, в 2023 году Куртуа за "Реал" больше не сыграет.

Андрей Лунин в "Реале"

По информации Marca, "Реал" этим летом был готов продать 24-летнего Андрея Лунина за 8 млн евро. На украинского вратаря есть спрос, хотя через год он может покинуть Мадрид бесплатно.

Действующий контракт голкипера с "Реалом" действует до лета 2024 года. В 2018 году Лунин перешел в мадридский клуб из луганской "Зари" за 8,5 млн евро.

В общей сложности Лунин сыграл за это время за "Реал" всего 19 матчей, большинство из которых в прошлом сезоне - 12. В них украинец пропустил 20 мячей, а 5 матча сыграл "на ноль".