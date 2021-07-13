"Реал" перехватил у "Барселоны" самого лучшего молодого бомбардира
Испанский форвард Жауме Жардим на правах свободного агента перешел из "Барселоны" в "Реал"
Об этом сообщает Marca .
По информации издания, Жауме Жардим, контракт которого с "Барселоной" закончился 30 июня, продолжит карьеру в "Реале".
Бывший капитан "Барселоны" U19 перейдет в "Реал" на правах свободного агента и будет выступать за вторую команду мадридского клуба - "Кастилью", которую возглавляет Рауль.
В прошлом сезоне Жардим забил 9 голов, отдал 3 голевые передачи за молодежную команду "Барселоны" и стал ее лучшим бомбардиром.
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Напомним, 8 июля стало известно, что украинский вратарь Андрей Лунин останется в мадридском "Реале" на сезон 2021/22.
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