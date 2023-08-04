"Реал" отказался продавать Лунина в испанский топ-клуб
Испанский "Вильярреал" пытался подписать вратаря "Реала" и сборной Украины Андрея Лунина
Об этом сообщает Defensa Central.
По информации источника, "Вильярреал" предложил за Андрея Лунина 3 млн евро, однако эта сумма мала. Предложение лично отклонил президент "Реала" Флорентино Перес, он не намерен менять свою позицию.
Переговоры между клубами продолжатся. "Вильярреал" ищет нового вратаря и в ближайшие дни еще раз попытается договориться с "Реалом" по поводу Андрея Лунина.
Ситуация Лунина в "Реале"
По информации Marca, "Реал" выставил цену на 24-летнего Андрея Лунина – 8 млн евро. На украинского вратаря есть спрос, хотя через год он может покинуть Мадрид бесплатно.
Текущий контракт голкипера с "Реалом" действует до лета 2024 года. В 2018 году Лунин перешел в Ла Лигу из луганской "Зари" за 8,5 млн евро.
Всего за этот период Лунин провел 17 игр, большинство из которых в нынешнем сезоне (12). В этом сезоне Андрей Лунин пропустил 13 мячей, 4 матча сыграл "на ноль"
- В марте Marca сообщила, что украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин, вероятнее всего, покинет мадридскую команду летом
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