"Реал" ошарашил трансферными планами на следующее лето

Об этом сообщает Marca .



По информации источника, "Реал" планирует серьезно усилить состав летом следующего года. "Королевский" клуб намерен подписать форварда ПСЖ Килиана Мбаппе и полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.



Боссы "Реала" надеются, что оба французы станут свободными агентами летом, если не договорятся со своими клубами о продлении контрактов.



"Реал" также планирует потратить средства на нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холланда. Мадридцы ожидают, что проблем в переговорах не будет, ведь клуб имеет хорошие отношения с руководством дортмундского клуба.



Суммарная трансферная стоимость потенциальных новичков "Реала" составляет 350 млн евро.

Напомним, 31 августа "Реал" предложил ПСЖ за Килиана Мбаппе 170 млн евро.