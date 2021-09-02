"Реал" ошарашил трансферными планами на следующее лето
Мадридский "Реал" определился с трансферными целями на следующее лето
Об этом сообщает Marca .
По информации источника, "Реал" планирует серьезно усилить состав летом следующего года. "Королевский" клуб намерен подписать форварда ПСЖ Килиана Мбаппе и полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
Боссы "Реала" надеются, что оба французы станут свободными агентами летом, если не договорятся со своими клубами о продлении контрактов.
"Реал" также планирует потратить средства на нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холланда. Мадридцы ожидают, что проблем в переговорах не будет, ведь клуб имеет хорошие отношения с руководством дортмундского клуба.
Суммарная трансферная стоимость потенциальных новичков "Реала" составляет 350 млн евро.
- Напомним, 31 августа "Реал" предложил ПСЖ за Килиана Мбаппе 170 млн евро.
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