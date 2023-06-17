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"Реал" оформил неожиданный трансфер форварда взамен Бенземы

17 июня, 2023 суббота
22:51
Спорт

Испанский форвард Хоселу станет игроком мадридского "Реала"

Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

После бесплатного ухода Карима Бенземы - "Реал" подписывает нападающего "Эспаньола" Хоселу.

По информации источника, "Реал" уже оформил аренду Хоселу с правом выкупа на сезон. Сумма не обязательного выкупа составит 1,5 млн. евро. "Эспаньол" получит дополнительно 500 тыс. за годовую аренду игрока.

В этом сезоне 33-летний Хоселу сыграл 38 матчей за "Эспаньол" в Ла Лиге, забил 17 голов и отдал 4 результативных передачи.

  • Экс форвард "Реала" Карим Бензема и "Аль-Иттихад" подписали контракт до 2026 года.
  • Француз, являющийся обладателем "Золотого мяча", перешел на правах свободного агента.
Испания
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