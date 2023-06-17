"Реал" оформил неожиданный трансфер форварда взамен Бенземы
Испанский форвард Хоселу станет игроком мадридского "Реала"
Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
После бесплатного ухода Карима Бенземы - "Реал" подписывает нападающего "Эспаньола" Хоселу.
По информации источника, "Реал" уже оформил аренду Хоселу с правом выкупа на сезон. Сумма не обязательного выкупа составит 1,5 млн. евро. "Эспаньол" получит дополнительно 500 тыс. за годовую аренду игрока.
В этом сезоне 33-летний Хоселу сыграл 38 матчей за "Эспаньол" в Ла Лиге, забил 17 голов и отдал 4 результативных передачи.
- Экс форвард "Реала" Карим Бензема и "Аль-Иттихад" подписали контракт до 2026 года.
- Француз, являющийся обладателем "Золотого мяча", перешел на правах свободного агента.
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