"Реал" оформил неожиданный трансфер форварда взамен Бенземы

Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

После бесплатного ухода Карима Бенземы - "Реал" подписывает нападающего "Эспаньола" Хоселу.

По информации источника, "Реал" уже оформил аренду Хоселу с правом выкупа на сезон. Сумма не обязательного выкупа составит 1,5 млн. евро. "Эспаньол" получит дополнительно 500 тыс. за годовую аренду игрока.

В этом сезоне 33-летний Хоселу сыграл 38 матчей за "Эспаньол" в Ла Лиге, забил 17 голов и отдал 4 результативных передачи.