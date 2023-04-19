"Реал" обыграл "Челси" Мудрика в четвертьфинале Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился поражением "Челси" со счетом 0:2. Во втором тайме бразильский вингер "Реала" Родриго оформил дубль.

На 68 минуте Михаил Мудрик появился на поле и вышел играть левого латераля. Аналитики поставили украинцу отметку 6,0. Футболист также заработал желтую карточку.

В первой встрече "Реал" обыграл "Челси" также со счетом 2:0. Этот результат выводит мадридцев в полуфинал Лиги чемпионов, где они встретятся с победителем пары "Ман Сити" – "Бавария".

Лига чемпионов

Четвертьфинал. Второй матч

18 апреля

"Челси" (Англия) – "Реал" (Испания) 0:2

Голы: Родриго, 58, 80

Первый матч – 0:2