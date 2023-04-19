"Реал" обыграл "Челси" Мудрика в четвертьфинале Лиги чемпионов
В четвертьфинале Лиги чемпионов мадридский "Реал" оказался сильнее лондонского "Челси"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился поражением "Челси" со счетом 0:2. Во втором тайме бразильский вингер "Реала" Родриго оформил дубль.
На 68 минуте Михаил Мудрик появился на поле и вышел играть левого латераля. Аналитики поставили украинцу отметку 6,0. Футболист также заработал желтую карточку.
В первой встрече "Реал" обыграл "Челси" также со счетом 2:0. Этот результат выводит мадридцев в полуфинал Лиги чемпионов, где они встретятся с победителем пары "Ман Сити" – "Бавария".
Лига чемпионов
Четвертьфинал. Второй матч
18 апреля
"Челси" (Англия) – "Реал" (Испания) 0:2
Голы: Родриго, 58, 80
Первый матч – 0:2
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