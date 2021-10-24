"Реал" обыграл "Барселону" в Эль-Классико

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На "Камп Ноу" "Реал" на 32-й минуте вывел вперед Давид Алаба, который точно пробил из левого угла штрафной.

В компенсированное арбитром время "Реал" поймал "Барселону" на контратаке и увеличил преимущество в счете - забил Лукас Васкес.



"Барселона" на последних секундах смогла забить гол престижа, автором которого стал Серхио Агуэро.



"Реал" победил "Барселону" 2:1, набрал 20 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. Каталонцы имеют 15 пунктов и идут восьмыми.

Чемпионат Испании

10-й тур

24 октября

"Барселона" - "Реал" 1:2

Гол: Агуэро, 90 7 Алаба, 32, Васкес, 90 + 4

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