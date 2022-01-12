"Реал" обыграл "Барселону" и вышел в финал Суперкубка Испании

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Основное время игры истекло со счетом 2:2. За "Барселону" отличились Люк Де Йонг и Ансу Фати, а за "Реал" забили Карим Бензема и Винисиус Жуниор.



Командам пришлось играть овертайм, где сильнее стал "Реал". Мадридцы забили победный мяч на 98-й минуте, отметил Вальверде.



В другом полуфинальном матче Суперкубка Испании "Атлетик" из Бильбао будет играть против мадридского "Атлетико". Эта встреча пройдет 13 января.



Суперкубок Испании



Полуфинал



12 января



"Барселона" – "Реал" 2:3



Голы: Де Йонг, 41, Фати, 83 – Виннисиус, 25, Бензема, 72, Вальверде, 98

24 октября в 10 туре чемпионата Испании по футболу "Реал" победил в гостях "Барселону" в Эль-Классико.

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