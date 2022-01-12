"Реал" обыграл "Барселону" и вышел в финал Суперкубка Испании
В полуфинале Суперкубка Испании мадридский "Реал" победил "Барселону"
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Основное время игры истекло со счетом 2:2. За "Барселону" отличились Люк Де Йонг и Ансу Фати, а за "Реал" забили Карим Бензема и Винисиус Жуниор.
Командам пришлось играть овертайм, где сильнее стал "Реал". Мадридцы забили победный мяч на 98-й минуте, отметил Вальверде.
В другом полуфинальном матче Суперкубка Испании "Атлетик" из Бильбао будет играть против мадридского "Атлетико". Эта встреча пройдет 13 января.
Суперкубок Испании
Полуфинал
12 января
"Барселона" – "Реал" 2:3
Голы: Де Йонг, 41, Фати, 83 – Виннисиус, 25, Бензема, 72, Вальверде, 98
- 24 октября в 10 туре чемпионата Испании по футболу "Реал" победил в гостях "Барселону" в Эль-Классико.
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