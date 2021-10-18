"Реал" объявил заявку на матч с "Шахтером" в Лиге чемпионов
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти объявил заявку своей команды на матч с "Шахтером" в 3-м туре Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В заявку "Реала" не попали ряд именитых игроков. Карло Анчелотти не сможет рассчитывать на Эдена Азара, Гарета Бэйла, Дани Карвахаля, Луку Йовича, Иско и Дани Себалеса.
Заявка "Реала" на матч против "Шахтера":
Вратарь: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Луис Лопес.
Защитник: Эдер Милитао, Давид Алаба, Хесус Вальехо, Начо Фернандес, Марсело, Ферлан Мэнди, Мигель Гутьеррес.
Полузащитник: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Лукас Васкес, Эдуарду Камавинга, Антонио Бланко.
Нападающий: Карим Бензема, Марко Асенсио, Винисиус Жуниор, Родриго, Мариано.
После 2 матчей группу D сенсационно возглавил молдовский "Шериф" Юрия Вернидуба, у которого 6 очков. Следом идет "Реал" с тремя баллами. "Шахтер" и "Интер" делят 3-4 место, у них по 1 набранному пункту.
3-й тур Лиги чемпионов стартует 19 октября. "Шахтер" сыграет против "Реала", а "Шериф" ждет встреча с миланским "Интером".
- 28 сентября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл вничью против миланского "Интера".
- После этого молдовский "Шериф" сенсационно победил мадридский "Реал"
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