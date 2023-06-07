"Реал" нашел замену обладателю "Золотого мяча"

Об этом сообщает Marca.

По информации источника, Гарри Кейн уже согласился на трансфер в "Реал". Стоимость перехода должна составить ориентировочно 80 млн. евро.

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти в восторге от англичанина. Итальянец считает Кейна идеальной заменой для Карима Бензема, перешедшего в саудовский "Аль-Иттихад".

Контракт 29-летнего Кейна с "Тоттенхэмом" истекает через год. В этом сезоне АПЛ Гарри Кейн стал вторым лучшим бомбардиром АПЛ после Эрлинга Голанда.

На счету Кейна 30 голов в АПЛ. "Тоттенхэм" финишировал восьмым и в еврокубках не сыграет.