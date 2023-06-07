"Реал" нашел замену обладателю "Золотого мяча"
Английский бомбардир Гарри Кейн остается главной трансферной целью мадридского "Реала" на позицию центрального нападающего
Об этом сообщает Marca.
По информации источника, Гарри Кейн уже согласился на трансфер в "Реал". Стоимость перехода должна составить ориентировочно 80 млн. евро.
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти в восторге от англичанина. Итальянец считает Кейна идеальной заменой для Карима Бензема, перешедшего в саудовский "Аль-Иттихад".
Контракт 29-летнего Кейна с "Тоттенхэмом" истекает через год. В этом сезоне АПЛ Гарри Кейн стал вторым лучшим бомбардиром АПЛ после Эрлинга Голанда.
На счету Кейна 30 голов в АПЛ. "Тоттенхэм" финишировал восьмым и в еврокубках не сыграет.
- Эксфорвард "Реала" Карим Бензема и "Аль-Иттихад" подписали контракт до 2026 года.
- Француз перешел по правам свободного агента.
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