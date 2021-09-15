"Реал" на последних минутах забил "Интеру" и победил итальянцев в матче соперников "Шахтера" в ЛЧ

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Победный мяч на 89-й минуте забил Родриго. 20-летний бразилец принес "Реалу" победу над "Интером" после ассиста Эдуардо Камавингы.



В группе с "Шахтером" и "Шерифом" в этой Лиге чемпионов выступают именно "Интер" и "Реал". После 1-го тура молдаване возглавили турнирную таблицу квартета D. Следом идет мадридский "Реал", у обеих команд по 3 балла.



"Интер" и "Шахтер" делят в таблице 3-4 место. В них по 0 баллов.



Во 2-м туре ЛЧ "Шахтер" встретится с "Интером". Матч состоится 28 сентября. На "Реал" ждет поединок против "Шерифа" Юрия Вернидуба



Лига чемпионов



1-й тур



15 сентября



"Интер" (Италия) - "Реал" (Испания) 0:1



Гол: Родриго, 89

15 сентября в первом туре Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сенсационно проиграл "Шерифу" в Тирасполе.

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