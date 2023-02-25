Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился вничью 1:1. "Атлетико" вышел вперед на 78-й минуте благодаря голу Хосе Марии Хименес. Через несколько минут "Реал" ответил на пропущенный мяч - отличился Альваро.

"Атлетико" заканчивал матч в меньшинстве. Полузащитник Анхель Корреа получил красную карточку на 64-й минуте.

В турнирной таблице "Реал" занимает вторую позицию с 52 баллами и отстает от "Барселоны" на 7 очков.

"Атлетико" - четвертый - 42 набранных пункта.

Ла Лига

23-й тур

25 февраля

"Реал" – "Алетико" 1:1

Голы : Альваро, 85 - Хименес, 78