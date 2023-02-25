"Реал" на последних минутах спасся от поражения в мадридском дерби с "Атлетико"
В 23-м туре чемпионата Испании по футболу мадридский "Реал" сыграл вничью в дерби с "Атлетико"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился вничью 1:1. "Атлетико" вышел вперед на 78-й минуте благодаря голу Хосе Марии Хименес. Через несколько минут "Реал" ответил на пропущенный мяч - отличился Альваро.
"Атлетико" заканчивал матч в меньшинстве. Полузащитник Анхель Корреа получил красную карточку на 64-й минуте.
В турнирной таблице "Реал" занимает вторую позицию с 52 баллами и отстает от "Барселоны" на 7 очков.
"Атлетико" - четвертый - 42 набранных пункта.
Ла Лига
23-й тур
25 февраля
"Реал" – "Алетико" 1:1
Голы : Альваро, 85 - Хименес, 78
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