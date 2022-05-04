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Главная Спорт "Реал" - "Манчестер Сити": где и когда смотреть второй полуфинал Лиги чемпионов

"Реал" - "Манчестер Сити": где и когда смотреть второй полуфинал Лиги чемпионов

4 мая, 2022 среда
05:50
Спорт

В среду, 4 мая, состоится второй полуфинальный матч Лиги чемпионов между английским "Манчестер Сити" и испанским "Реалом"

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Игра состоится в Мадриде и начнется в 22:00 по Киеву. В Украине полуфинал покажет Megogo. В первой встрече в Манчестере победу одержали англичане – 4:3.

В четвертьфинале "Ман Сити" одолел испанский "Атлетико" - 1:0; 0:0. "Реал" обыграл английский "Челси" - 3:1; 2:3.

Лига чемпионов

1/2 финала. Повторный матч

4 мая, Мадрид

"Реал" (Испания) – "Манчестер Сити" (Англия)

22:00. Прямая трансляция на Megogo

Первый матч – 3:4

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