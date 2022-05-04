"Реал" - "Манчестер Сити": где и когда смотреть второй полуфинал Лиги чемпионов

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Игра состоится в Мадриде и начнется в 22:00 по Киеву. В Украине полуфинал покажет Megogo. В первой встрече в Манчестере победу одержали англичане – 4:3.



В четвертьфинале "Ман Сити" одолел испанский "Атлетико" - 1:0; 0:0. "Реал" обыграл английский "Челси" - 3:1; 2:3.

Лига чемпионов

1/2 финала. Повторный матч

4 мая, Мадрид

"Реал" (Испания) – "Манчестер Сити" (Англия)

22:00. Прямая трансляция на Megogo



Первый матч – 3:4

2 мая стало известно, что команды из России не выступят в турнирах УЕФА в сезоне 2022/2023.

3 мая во втором полуфинале Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" победил испанский "Вильярреал".

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