"Реал" - "Манчестер Сити": где и когда смотреть второй полуфинал Лиги чемпионов
В среду, 4 мая, состоится второй полуфинальный матч Лиги чемпионов между английским "Манчестер Сити" и испанским "Реалом"
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Игра состоится в Мадриде и начнется в 22:00 по Киеву. В Украине полуфинал покажет Megogo. В первой встрече в Манчестере победу одержали англичане – 4:3.
В четвертьфинале "Ман Сити" одолел испанский "Атлетико" - 1:0; 0:0. "Реал" обыграл английский "Челси" - 3:1; 2:3.
Лига чемпионов
1/2 финала. Повторный матч
4 мая, Мадрид
"Реал" (Испания) – "Манчестер Сити" (Англия)
22:00. Прямая трансляция на Megogo
Первый матч – 3:4
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