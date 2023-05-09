"Реал" - "Манчестер Сити": где и когда смотреть полуфинал Лиги чемпионов
Во вторник, 9 мая, испанский "Реал" принимает английский "Манчестер Сити" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Игра между "Реалом" и "Манчестер Сити" начнется в 22:00 по киевскому времени. Вживую ее покажет Megogo.
В плей-офф мадридцы прошли английские "Ливерпуль" (5:2, 1:0) и "Челси" (2:0, 2:0), а "Манчестер Сити" выбил немецкие "Лейпциг" (7:0, 1: 1) и "Баварию" (3:0, 1:1)
Лига чемпионов
1/2 финала. 1-й матч
"Реал" (Испания) – "Манчестер Сити" (Англия)
Мадрид, Испания, стадион "Сантьяго Бернабеу"
9 мая, 22:00
Прямая трансляция на Megogo
- 18 апреля "Реал" победил "Челси" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, а 19 апреля "Манчестер Сити" в 1/4 финала доказал свое преимущество над "Баварией".
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