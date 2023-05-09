Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Игра между "Реалом" и "Манчестер Сити" начнется в 22:00 по киевскому времени. Вживую ее покажет Megogo.

В плей-офф мадридцы прошли английские "Ливерпуль" (5:2, 1:0) и "Челси" (2:0, 2:0), а "Манчестер Сити" выбил немецкие "Лейпциг" (7:0, 1: 1) и "Баварию" (3:0, 1:1)

Лига чемпионов

1/2 финала. 1-й матч

"Реал" (Испания) – "Манчестер Сити" (Англия)

Мадрид, Испания, стадион "Сантьяго Бернабеу"

9 мая, 22:00

Прямая трансляция на Megogo