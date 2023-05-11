"Реал Мадрид" снова попытается подписать Килиана Мбаппе летом
Мадридский "Реал" попытается снова подписать французского нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе ближайшим летом
Об этом сообщает издание The Telegraph.
В издании сообщили, что боссы "королевского клуба" планируют трансфер 24-летнего француза следующим летом, который может установить новый трансферный рекорд. В то же время "Реал" не намерен отказываться от трансфера полузащитника "Боруссии Дортмунд" Джуда Беллингема.
Также сообщается, что французский ПСЖ не хочет отпускать Мбаппе и планирует много лет строить вокруг него будущую команду.
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