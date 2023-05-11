"Реал Мадрид" снова попытается подписать Килиана Мбаппе летом

Об этом сообщает издание The Telegraph.

В издании сообщили, что боссы "королевского клуба" планируют трансфер 24-летнего француза следующим летом, который может установить новый трансферный рекорд. В то же время "Реал" не намерен отказываться от трансфера полузащитника "Боруссии Дортмунд" Джуда Беллингема.

Также сообщается, что французский ПСЖ не хочет отпускать Мбаппе и планирует много лет строить вокруг него будущую команду.