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"Реал Мадрид" снова попытается подписать Килиана Мбаппе летом

11 мая, 2023 четверг
14:28
Спорт

Мадридский "Реал" попытается снова подписать французского нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе ближайшим летом

Об этом сообщает издание The Telegraph.

В издании сообщили, что боссы "королевского клуба" планируют трансфер 24-летнего француза следующим летом, который может установить новый трансферный рекорд. В то же время "Реал" не намерен отказываться от трансфера полузащитника "Боруссии Дортмунд" Джуда Беллингема.

Также сообщается, что французский ПСЖ не хочет отпускать Мбаппе и планирует много лет строить вокруг него будущую команду.

Килиан Мбаппе
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