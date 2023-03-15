"Реал" - "Ливерпуль": где и когда смотреть топ-матч Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На минувшей неделе в четвертьфинал Лиги чемпионов вышли лондонский "Челси", португальская "Бенфика", итальянский "Милан" и мюнхенская "Бавария".

После матчей вторника, 14 марта, в следующий раунд прошли английский "Манчестер Сити" и миланский "Интер".

Жеребьевка четвертьфинала состоится 17 марта.

Лига чемпионов

1/8 финала

15 марта

"Реал" (Испания) - "Ливерпуль" (Англия)

Первый матч – 5:2

Мадрид, стадион "Сантьяго Бернабеу"

Начало в 22:00

Трансляция - Мегого