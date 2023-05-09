"Реал" и "Ман Сити" сыграли вничью в первом полуфинале Лиги чемпионов
В первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов мадридский "Реал" сыграл вничью против английского "Манчестер Сити"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Игра между "Реалом" и "Манчестер Сити" прошла в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Матч завершился со счётом 1:1.
"Реал" вышел вперед на 36-й минуте. Эдуардо Каваминга протянул мяч метров 30 левым флангом и отдал передачу в центр на Винисиуса Жуниора, который точно пробил в верхний угол.
На 67-й минуте Илкай Гюндоган сбросил мяч под удар Кевину де Брюйне, который из-за пределов штрафной вколотил его низом в сетку и сравнял счет.
В плей-офф мадридцы прошли английские "Ливерпуль" (5:2, 1:0) и "Челси" (2:0, 2:0), а "Манчестер Сити" выбил немецкие "Лейпциг" (7:0, 1:1) и "Баварию" (3:0, 1:1).
Повторный полуфинальный матч пройдет 17 мая в Манчестере.
Лига чемпионов
1/2 финала. 1-й матч
9 мая
"Реал" (Испания) – "Манчестер Сити" (Англия) 1:1
Голы: В. Жуниор, 36 – Де Брюйне, 67
- 18 апреля "Реал" победил "Челси" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, а 19 апреля "Манчестер Сити" в 1/4 финала доказал свое преимущество над "Баварией".
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