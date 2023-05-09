Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Спорт "Реал" и "Ман Сити" сыграли вничью в первом полуфинале Лиги чемпионов

"Реал" и "Ман Сити" сыграли вничью в первом полуфинале Лиги чемпионов

9 мая, 2023 вторник
23:55
Спорт

В первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов мадридский "Реал" сыграл вничью против английского "Манчестер Сити"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Игра между "Реалом" и "Манчестер Сити" прошла в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Матч завершился со счётом 1:1.

"Реал" вышел вперед на 36-й минуте. Эдуардо Каваминга протянул мяч метров 30 левым флангом и отдал передачу в центр на Винисиуса Жуниора, который точно пробил в верхний угол.

На 67-й минуте Илкай Гюндоган сбросил мяч под удар Кевину де Брюйне, который из-за пределов штрафной вколотил его низом в сетку и сравнял счет.

В плей-офф мадридцы прошли английские "Ливерпуль" (5:2, 1:0) и "Челси" (2:0, 2:0), а "Манчестер Сити" выбил немецкие "Лейпциг" (7:0, 1:1) и "Баварию" (3:0, 1:1).

Повторный полуфинальный матч пройдет 17 мая в Манчестере.

Лига чемпионов

1/2 финала. 1-й матч

9 мая

"Реал" (Испания) – "Манчестер Сити" (Англия) 1:1

Голы: В. Жуниор, 36 – Де Брюйне, 67

Ліга чемпіонів
Читайте также:
Ерлінг Холанд та Давид Алаба (ліворуч), Реал - Манчестер Сіті
9 мая, 2023 вторник
"Реал" – "Манчестер Сити": онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов
технології
9 мая, 2023 вторник
Все технологии, которые создавались в Украине, оказались в Китае, - доктор технических наук Лось
9 травня у москві парад
9 мая, 2023 вторник
Приехать на парад в Москву Токаева попросил Китай, Пашиняна – Иран, а Лукашенко – политический эскортник, – политтехнолог Голобуцкий
Киев
+8°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.3
    Покупка 37.3
    Продажа 37.86
  • EUR
    Покупка 40.82
    Продажа 41.75
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
10 мая
00:24
Евровидение-2023: определились первые финалисты песенного конкурса
00:12
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 9 мая
2023, вторник
9 мая
23:55
"Реал" – "Манчестер Сити": онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов
23:54
Пентагон подтвердил, что Украина сбила российский "Кинжал" системой Patriot
23:28
В Берлине полиция заставила пропутинских байкеров сдать русскую символику, которую они развернули, несмотря на запрет
22:21
Суд признал Трампа виновным в попытке изнасилования писательницы Джин Кэрролл
21:49
Вблизи Бахмута от российских обстрелов погиб журналист агентства AFP Арман Солдин
21:45
Обзор
Бледный парад в Москве, ракеты на 300 км для ВСУ, новый пакет военной помощи перед контрнаступлением. Мировые СМИ об Украине 9 мая
21:40
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Сегодняшнее "победобесие" России - это парад полных поражений. Колонка Сергея Згурца
21:34
ФБР
ФБР ликвидировало сеть вредоносных программ Snake, использующихся ФСБ РФ
21:21
ЧВК Вагнер
Парламент Франции единогласно признал ЧВК Вагнера террористической организацией
21:11
Philips
Компания Philips продолжит поставки больничного оборудования в Россию, - Reuters
20:57
Россия нанесла ракетный удар по Купянску в Харьковской области: три человека пострадали, есть разрушения
20:42
В Украине начала работу миссия технической помощи Всемирного банка
20:35
Все страны НАТО поддерживают вступление Украины в Альянс, - Столтенберг
20:15
Обновлено
Лукашенко пропустил завтрак у Путина: его забрала скорая и он срочно вылетел в Минск, - СМИ
20:00
Обзор
Победные новости 440 дня войны: Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине, а Пригожин жалуется, что ВСУ рвут фланги в районе Бахмута
20:00
OPINION
Возможно ли абсолютное единство
19:55
Украина имеет амбициозную цель быть готова к вступлению в ЕС через два года, - Шмыгаль
19:52
В Минздраве рассказали, почему важно ввести акциз на сладкие газированные напитки в Украине
19:47
В США не видят признаков активизации ядерных сил России, - CNN
19:28
Зеленский и фон дер Ляен провели саммит 37 стран-участниц коалиции по спецтрибуналу над РФ
19:21
Парад в Москве показал проблемы России в обеспечении своих войск, - NYT
19:16
Без музыки в автобусах и такси: правительство изменило правила перевозки пассажиров
19:13
Танки, системы ПВО и боеприпасы: Rheinmetall планирует создать в Украине мощности для производства оружия
19:06
Оккупанты за день нанесли по Украине 20 ракетных и 30 авиационных ударов, - Генштаб
19:01
Эксклюзив
Нардеп Цымбалюк объяснил, зачем нужно снижение призывного возраста во время военного положения
18:58
Оккупационная администрация на Запорожье готовит очередную волну депортации под прикрытием "эвакуации"
18:55
В Новосибирске российские партизаны сожгли боевой самолет Су-24
18:52
Кабмин расширил список объектов критической инфраструктуры
18:40
Эксклюзив
Главное, чтобы из-за этого в государстве не наступила инфляция, — нардеп Цымбалюк о выплатах военным
18:29
Эксклюзив
В Мелитополе, Токмаке и Энергодаре закрыты банки, магазины и административная инфраструктура, - депутат Запорожского облсовета Ашурбеков
18:26
За год "Армия дронов" доставила украинским военным на фронт 2124 беспилотника
18:24
Кипр получил от США часть информации о людях, обвиняемых в уклонении от санкций против РФ
18:11
В Турции анонсируют новые переговоры по продлению "зернового соглашения"
18:08
В Киеве завершили разбор аварийных конструкций многоэтажки, в которую попали обломки российского БПЛА
18:04
Информатора генерала ГРУ РФ, причастного к сбитию "Боинга" MH-17, приговорили к 12 годам
18:03
OPINION
Поздороваться с Люцифером…
17:56
Си Цзиньпин не поздравил Путина с 9 мая
17:51
Twitter
Twitter планирует удалять аккаунты, которые были неактивны несколько лет
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV