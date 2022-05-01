"Реал" досрочно стал чемпионом Испании по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.



В 34-м туре Ла Лиги мадридский "Реал" разгромил "Эспаньол" со счетом 4:0. "Королевский клуб" стал недостижимым для "Севильи", которая идет второй и имеет 64 балла, у "Реала" теперь 81 очко.



Чемпионскую медаль также получил украинский голкипер Андрей Лунин.

27 апреля в первом полуфинале Лиги чемпионов английский "Манчестер Сити" победил испанский "Реал".

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