"Реал" досрочно стал чемпионом Испании по футболу
Мадридский "Реал" за 4 матча до конца Ла Лиги стал чемпионом Испании по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 34-м туре Ла Лиги мадридский "Реал" разгромил "Эспаньол" со счетом 4:0. "Королевский клуб" стал недостижимым для "Севильи", которая идет второй и имеет 64 балла, у "Реала" теперь 81 очко.
Чемпионскую медаль также получил украинский голкипер Андрей Лунин.
- 27 апреля в первом полуфинале Лиги чемпионов английский "Манчестер Сити" победил испанский "Реал".
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