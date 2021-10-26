"Реал" договорился о бесплатном трансфере самого дорогого футболиста мира Мбаппе
Форвард парижского ПСЖ Килиан Мбаппе бесплатно станет игроком мадридского "Реала"
Об этом сообщает авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио.
По информации источника, стороны уже имеют согласованный контракт, который планируется официально подписать не раньше февраля. Решение Мбаппе о переходе в "Реал" является окончательным и только что-то невероятное может заставить Килиана передумать.
Килиан Мбаппе достанется "Реалу" совершенно бесплатно, ведь его контракт действует до лета 2022 года. В 2018 году ПСЖ заплатил "Монако" за нападающего 145 млн евро.
В нынешнем сезоне 22-летний форвард сыграл за ПСЖ 14 матчей, забил 6 голов и отдал 8 результативных передач.
По данным Transfermarkt, Килиан Мбаппе является самым дорогим футболистом мира, его рыночная стоимость составляет 160 млн евро.
- 31 августа сообщалось, что Килиан Мбаппе отказался продлевать контракт с ПСЖ и бесплатно перейдет в "Реал" летом 2022 года.
- 9 сентября стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон лично уговаривал Килиана Мбаппе остаться в ПСЖ.
- 16 сентября английский футболист Майкл Оуэн заявил, что из-за того, что Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе играют вместе , атака французского ПСЖ становится слабее.
- 4 октября французский форвард Килиан Мбаппе признался, что пытался покинуть ПСЖ прошлым летом.
- После этого спортивный директор ПСЖ Леонардо негативно отреагировал на разговоры о трансфере Мбаппе в "Реал".
- 21 октября сообщалось, что форвард ПСЖ Килиан Мбаппе может оказаться в испанской "Барселоне".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.31
Покупка 26.31Продажа 26.55
-
EUR
Покупка 30.45Продажа 30.83
- Актуальное
- Важное