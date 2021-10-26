"Реал" договорился о бесплатном трансфере самого дорогого футболиста мира Мбаппе

Об этом сообщает авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио.



По информации источника, стороны уже имеют согласованный контракт, который планируется официально подписать не раньше февраля. Решение Мбаппе о переходе в "Реал" является окончательным и только что-то невероятное может заставить Килиана передумать.



Килиан Мбаппе достанется "Реалу" совершенно бесплатно, ведь его контракт действует до лета 2022 года. В 2018 году ПСЖ заплатил "Монако" за нападающего 145 млн евро.

В нынешнем сезоне 22-летний форвард сыграл за ПСЖ 14 матчей, забил 6 голов и отдал 8 результативных передач.

По данным Transfermarkt, Килиан Мбаппе является самым дорогим футболистом мира, его рыночная стоимость составляет 160 млн евро.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb