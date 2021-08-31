"Реал" даром получит самого дорогого футболиста в мире
Французский форвард Килиан Мбаппе отказался продлевать контракт с ПСЖ и бесплатно перейдет в "Реал" летом 2022-го
Об этом сообщает Sky Sports .
Килиан Мбаппе отверг предложение ПСЖ о продлении контракта, который рассчитан до лета 2022 года, и решил продолжить карьеру в "Реале".
Форвард перейдет в мадридский клуб бесплатно - на правах свободного агента. Уже в январе 2022 года он подпишет с испанцами предварительный контракт и станет игроком "Реала" летом 2022 года.
В нынешнем сезоне 22-летний форвард сыграл за ПСЖ 4 матча, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.
По данным Transfermarkt, Килиан Мбаппе сейчас является самым дорогим футболистом мира, его рыночная стоимость составляет 160 млн евро.
- Напомним, 31 августа "Реал" предложил ПСЖ за Килиана Мбаппе 170 млн евро.
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