"Реал" без Лунина сенсационно проиграл "Атлетику" и вылетел из Кубка Испании
В четвертьфинале Кубка Испании по футболу мадридский "Реал" неожиданно проиграл "Атлетику" из Бильбао
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч завершился победой "Атлетико" над "Реалом" со счетом 1:0. Победный мяч был забит к концу встречи. На 89-й минуте форвард Алекс Беренгер поразил ворота "королевского" клуба.
Два предыдущих матча "Реала" в Кубке Испании сыграл Андрей Лунин, но в этот раз в ворота вышел основной вратарь мадридцев Тибо Куртуа.
В полуфинал Кубка Испании также вышли "Бетис", "Кадис" и "Райо Вальекано".
Кубок Испании
Четвертьфинал
3 февраля
"Атлетик" – "Реал" 1:0
Гол: Беренгер, 89
- 10 января стало известно, что Андрей Лунин попал в сферу интересов "Аякса" .
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