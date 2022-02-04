"Реал" без Лунина сенсационно проиграл "Атлетику" и вылетел из Кубка Испании

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч завершился победой "Атлетико" над "Реалом" со счетом 1:0. Победный мяч был забит к концу встречи. На 89-й минуте форвард Алекс Беренгер поразил ворота "королевского" клуба.



Два предыдущих матча "Реала" в Кубке Испании сыграл Андрей Лунин, но в этот раз в ворота вышел основной вратарь мадридцев Тибо Куртуа.



В полуфинал Кубка Испании также вышли "Бетис", "Кадис" и "Райо Вальекано".



Кубок Испании

Четвертьфинал



3 февраля



"Атлетик" – "Реал" 1:0



Гол: Беренгер, 89