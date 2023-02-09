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"Реал", "Барселона" и "Ювентус" разработали новый проект Суперлиги

9 февраля, 2023 четверг
13:54
Спорт

Европейские футбольные топклубы разработали новый проект Суперлиги после неудачи с запуском турнира в 2021 году

Об этом сообщает The Telegraph .

По словам гендиректора Суперлиги Бернда Райхарта, испанские "Реал" и "Барселона" и являющиеся основателями турнира итальянский "Ювентус" хотят запустить новую версию проекта.

Он стал результатом переговоров с более чем 50 европейскими клубами. Ожидается, что в новой версии Суперлиги сыграют 60-80 клубов, разбитых на несколько дивизионов.

Каждая команда за сезон проведет не менее 14 матчей. Пока деталей по распределению клубов по дивизионам нет. Также неизвестно, какова будет система ротации между лигами.

В апреле 2021 года попытка создания Суперлиги завершилась провалом из-за угрозы дисквалификации, которая предстала перед ее участниками и отказ от участия в турнире английских клубов. Однако в январе 2023 года основатели Суперлиги в суде добились запрета ФИФА и УЕФА наказывать клубы за участие в новом турнире.

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