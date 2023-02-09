"Реал", "Барселона" и "Ювентус" разработали новый проект Суперлиги
Европейские футбольные топклубы разработали новый проект Суперлиги после неудачи с запуском турнира в 2021 году
Об этом сообщает The Telegraph .
По словам гендиректора Суперлиги Бернда Райхарта, испанские "Реал" и "Барселона" и являющиеся основателями турнира итальянский "Ювентус" хотят запустить новую версию проекта.
Он стал результатом переговоров с более чем 50 европейскими клубами. Ожидается, что в новой версии Суперлиги сыграют 60-80 клубов, разбитых на несколько дивизионов.
Каждая команда за сезон проведет не менее 14 матчей. Пока деталей по распределению клубов по дивизионам нет. Также неизвестно, какова будет система ротации между лигами.
В апреле 2021 года попытка создания Суперлиги завершилась провалом из-за угрозы дисквалификации, которая предстала перед ее участниками и отказ от участия в турнире английских клубов. Однако в январе 2023 года основатели Суперлиги в суде добились запрета ФИФА и УЕФА наказывать клубы за участие в новом турнире.
-
19 апреля 2021 года 12 европейских топ-клубов объявили о создании футбольной Суперлиги. Однако уже 21 апреля объявили о временном прекращении проекта .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.6
Покупка 39.6Продажа 40.28
-
EUR
Покупка 41.98Продажа 42.85
- Актуальное
- Важное