"Реал" – "Барселона": букмекеры назвали фаворита Эль-Классико
Завтра, 2 марта, в первом матче полуфинала Кубка Испании "Реал" примет "Барселону"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Букмекеры считают, что "Реал" является очевидным фаворитом в первом полуфинале Кубка Испании. На победу мадридцев дают коэффициент 1,97. Ничью оценивают в 3,70. Выигрыш "Барселоны" – 3,97.
Эль-Классико будет сыгран 2 марта в Мадриде. Матч "Реал" – "Барселона" начнется в 22:00. Транслятором встречи является Megogo.
- 25 февраля в 23-м туре чемпионата Испании по футболу мадридский "Реал" сыграл вничью в дерби с "Атлетико".
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