"Реал" – "Барселона": букмекеры назвали фаворита Эль-Классико

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Букмекеры считают, что "Реал" является очевидным фаворитом в первом полуфинале Кубка Испании. На победу мадридцев дают коэффициент 1,97. Ничью оценивают в 3,70. Выигрыш "Барселоны" – 3,97.

Эль-Классико будет сыгран 2 марта в Мадриде. Матч "Реал" – "Барселона" начнется в 22:00. Транслятором встречи является Megogo.