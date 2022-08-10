Об этом сообщает Еспресо.TV.

Букмекеры уверены, что "Реал" является безоговорочным фаворитом матча. На выигрыш мадридцев коэффициент 1,45. Ничья оценивается в 5,25. Выигрыш "Айнтрахта" – 8,60.

В прошлом еврокубковом сезоне "Реал" выиграл Лигу чемпионов, а "Айнтрахт" - Лигу Европы.

Суперкубок УЕФА

10 августа

"Реал" - "Айнтрахт"

Хельсинки, стадион "Олимпийский"

Начало в 22:00

Прямая трансляция на Megogo

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Эдер Милитао, Алаба, Менди, Кроос, Каземиро, Модрич, Вальверде, Винисиус Жуниор, Бензема.

Запасные: Лунин, Рюдигер, Вальехо, Начо, Лукас, Камавинга, Себальос, Чуамень, Асенсио, Родриго, Азар, Диас.

"Айнтрахт": Трапп, Туре, Ндик, Тута, Ленц, Роде, Соу, Кнауфф, Линдстрем, Борре, Камада.

Запасные: Граль, Рамай, Смолчич, Якич, Чандлер, Хауге, Аларио, Гетце, Круг Муани, Алиду.

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