"Реал" - "Айнтрахт": Лунин не попал в стартовый состав мадридцев на Суперкубок УЕФА
Сегодня, 10 августа, мадридский "Реал" сыграет против немецкого "Айнтрахта" в Суперкубке УЕФА
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Букмекеры уверены, что "Реал" является безоговорочным фаворитом матча. На выигрыш мадридцев коэффициент 1,45. Ничья оценивается в 5,25. Выигрыш "Айнтрахта" – 8,60.
В прошлом еврокубковом сезоне "Реал" выиграл Лигу чемпионов, а "Айнтрахт" - Лигу Европы.
Суперкубок УЕФА
10 августа
"Реал" - "Айнтрахт"
Хельсинки, стадион "Олимпийский"
Начало в 22:00
Прямая трансляция на Megogo
"Реал": Куртуа, Карвахаль, Эдер Милитао, Алаба, Менди, Кроос, Каземиро, Модрич, Вальверде, Винисиус Жуниор, Бензема.
Запасные: Лунин, Рюдигер, Вальехо, Начо, Лукас, Камавинга, Себальос, Чуамень, Асенсио, Родриго, Азар, Диас.
"Айнтрахт": Трапп, Туре, Ндик, Тута, Ленц, Роде, Соу, Кнауфф, Линдстрем, Борре, Камада.
Запасные: Граль, Рамай, Смолчич, Якич, Чандлер, Хауге, Аларио, Гетце, Круг Муани, Алиду.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.76
Покупка 38.76Продажа 39.74
-
EUR
Покупка 39.21Продажа 40.37
- Актуальное
- Важное