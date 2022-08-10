Об этом сообщает Еспресо.TV.

В матче за Суперкубок УЕФА традиционно встречаются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. В прошлом сезоне главный клубный турнир выиграл мадридский "Реал", а во втором по статусу еврокубке торжествовал "Айнтрахт" из Франкфурта.

Испанский и немецкий клубы встретятся в финальном матче Суперкубка УЕФА на Олимпийском стадионе в столице Финляндии – Хельсинки. В Украине прямую трансляцию игры можно будет просмотреть на Megogo.

Суперкубок УЕФА

Финал

"Реал" (Испания) – "Айнтрахт" (Германия)

10 августа Хельсинки, Олимпийский стадион

Начало – 22:00

Прямая трансляция на Megogo

18 мая в финале Лиги Европы "Айнтрахт" победил по пенальти шотландский "Рейнджерс".

28 мая в финале Лиги чемпионов мадридский "Реал" победил английский "Ливерпуль".

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