"Реал" - "Айнтрахт": где и когда смотреть матч за Суперкубок УЕФА
В среду, 10 августа, в Хельсинки испанский Реал сыграет против немецкого Айнтрахта в матче за Суперкубомк УЕФА
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В матче за Суперкубок УЕФА традиционно встречаются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. В прошлом сезоне главный клубный турнир выиграл мадридский "Реал", а во втором по статусу еврокубке торжествовал "Айнтрахт" из Франкфурта.
Испанский и немецкий клубы встретятся в финальном матче Суперкубка УЕФА на Олимпийском стадионе в столице Финляндии – Хельсинки. В Украине прямую трансляцию игры можно будет просмотреть на Megogo.
Суперкубок УЕФА
Финал
"Реал" (Испания) – "Айнтрахт" (Германия)
10 августа Хельсинки, Олимпийский стадион
Начало – 22:00
Прямая трансляция на Megogo
- 18 мая в финале Лиги Европы "Айнтрахт" победил по пенальти шотландский "Рейнджерс".
- 28 мая в финале Лиги чемпионов мадридский "Реал" победил английский "Ливерпуль".
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