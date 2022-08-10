Об этом сообщает Еспресо.TV.

Букмекеры уверены, что "Реал" является безоговорочным фаворитом матча. На выигрыш мадридцев коэффициент 1,45. Ничья оценивается в 5,25. Выигрыш "Айнтрахта" – 8,60.

В прошлом еврокубковом сезоне "Реал" выиграл Лигу чемпионов, а "Айнтрахт" - Лигу Европы.

Суперкубок УЕФА

10 августа

"Реал" - "Айнтрахт"

Хельсинки, стадион "Олимпийский"

Начало в 22:00

Прямая трансляция на Megogo

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb