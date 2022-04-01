"Реал" арендовал у "Шахтера" бразильца, не сыгравшего за украинцев ни одного матча. Его могут купить за 18 млн евро, – СМИ
Мадридский "Реал" арендовал у донецкого "Шахтера" 18-летнего бразильского футболиста Винисиуса Тобиаса
Об этом сообщает AS .
По информации источника, Винисиус Тобиас продолжит карьеру в мадридском "Реале". Испанский клуб арендовал 18-летнего бразильца до конца сезона 2022/2023. В соглашении прописано право выкупа футболиста за 18 млн. евро.
Тобиасом также интересовался мадридский "Атлетико". Интересно, что "Реал" не сможет заявить бразильца на матчи чемпионата Испании, ведь квота на трех футболистов, не являющихся гражданами Евросоюза, уже использована. Однако до 1 апреля он может быть дозаявлен на матчи Лиги чемпионов.
Вероятно, Винисиус Тобиас будет выступать за молодежную команду "Реала".
18-летний Тобиас перешел в "Шахтер" в январе за 6 млн евро и не успел провести ни одного официального матча.
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